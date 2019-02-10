الشيخ لـ "إسرائيل": لو ملكنا دولاراً واحداً سنصرفه على عائلات شهدائنا وأسرانا

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، اليوم الأحد: لن نسمح بأية قرصنة إسرائيليه من أموالنا تحت ذريعة تطبيق القانون الإسرائيلي، الذي يقضي بخصم الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى.وأضاف: نُؤكد أننا لو ملكنا دولاراً واحداً، سنصرفه على عائلات شهدائنا وأسرانا، نحن شعب تحت الاحتلال، الذي يُشكل أبشع أنواع الإرهاب، ولنا الحق في الحرية والاستقلال.يُذكر، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن الكابينت، سيُصادق على تنفيذ قانون اقتطاع رواتب الأسرى من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، يوم الأحد المقبل.في سياق منفصل تحدث الشيخ عن "الوثيقة الإسرائيليه المسربة"، التي تؤكد رفض خادم الحرمين الشريفين التطبيع مع إسرائيل، قائلاً: هي تأكيد المؤكد، والثابت على موقف السعودية الداعم لفلسطين والقدس، التي هي توأم مكة المكرمة، مُؤكداً، تمسك المملكة بالمبادرة العربية 2002، وقرارات قمة الظهران" قمة القدس".وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة، كشفت عن "وثيقة سرية مسربة" تؤكد أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حسم موضوع العلاقات مع إسرائيل، مؤكداً رفض المملكة التطبيع معها.ونقلت القناة في تقرير نشرته الجمعة الماضي، عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعدت وثيقة قدمت فيها تقديراتها لموضوع العلاقات مع السعودية، موضحة أن الأخيرة غير مستعدة حالياً للتطبيق أو الموافقة على (صفقة القرن) الخاصة بحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دون تقديم تنازلات سياسية ملموسة للطرف الفلسطيني.ولفتت القناة، نقلًا عن دبلوماسي إسرائيلي، إلى أن الوثيقة السرية تشدد على أن إدارة السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية والتي كانت بيد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عادت خلال الأشهر الماضية إلى قبضة الملك سلمان.