شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على سيدتين بتهمة التسول في الخليل

الشرطة تقبض على سيدتين بتهمة التسول في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة الفلسطينية اليوم الاحد، القبض على سيدتين بتهمة التسول وازعاج المواطنين في مدينة الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة " بأنه وبناء على عدة بلاغات من عدد من المواطنين تلقتها الشرطة حول قيام عدد من السيدات بالتسول وطلب النقود منهم وازعاجهم على المفارق الرئيسية للمدينة , على الفور تحركت دورية شرطة لهذه المفارق للوقوف على البلاغات الواردة والقاء القبض على المتسولات " .

وأضاف البيان بأنه وحين وصول دورية الشرطة قامت بإلقاء القبض على سيدتين تقومان كانتا تقومان بأعمال التسول وازعاج المواطنين وتم ضبط مبلغ ألف شيكل بحوزتهن تحصلن عليه من خلال تسولهن من المواطنين .

هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه بهن مدة 24 ساعة وإحالتهن للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهن وفق الأصول  .

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