برئاسة الهندي.. وفد من حركة الجهاد سيتوجه لموسكو خلال الساعات المقبلة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأفاد مصعب البريم المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي، أن وفدا من الحركة، سيتوجه خلال الساعات المقبلة الى العاصمة الروسية، موسكو.وأكد البريم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد سيرأسه كلا من الدكتور محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد، عبد العزيز الميناوي عضو المكتب السياسي للحركة، وحسين عطايا ممثلها في لبنان.وكانت روسيا قد وجهت دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية، للحضور، الى العاصمة موسكو؛ لعقد لقاءات متعقلة بالمصالحة الفلسطينية.