الفلسطينيون يبدأون فعاليات الإرباك الليلي شرق القطاع.. والاحتلال يطلق النار عليهم

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، النار تجاه المتظاهرين الفلسطينيين، على الحدود الشرقية لمخيم جباليا، وذلك ضمن فعاليات الارباك الليلي.وكانت الجماهير الفلسطينية قد توافدت، إلى مخيمات العودة؛ للبدء في فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد سمحت في وقت سابق، بالعودة الى فعاليات الارباك الليلي، وذلك بعد انقطاعها لعدة أشهر.