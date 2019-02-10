سوريا.. القتال يشتد في "المعركة الأخيرة" ضد تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنتخوض قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، معارك ضارية في آخر معاقل تنظيم الدولة شرقي البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.وكانت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، أعلنت، السبت، بدء "المعركة الحاسمة" لإنهاء وجود مسلحي التنظيم الذين باتوا يتحصنون في آخر معاقلهم، بعد توقف دام أكثر من أسبوع للسماح للمدنيين بالفرار.وأفاد المرصد بوقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، صباح الأحد، في وقت كان التحالف الدولي يشن قصفا جويا ومدفعيا على مواقع تنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "إن المعركة مستمرة"، مشيرا إلى اشتباكات عنيفة صباح اليوم (الأحد) مصحوبا بانفجار ألغام.مئات المسلحين محاصرونوتمكنت هذه القوات من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم وباتت تحاصره ضمن 4 كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.ولا يزال هناك نحو 600 مسلح غالبيتهم من الأجانب محاصرين فيها، بحسب المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي.ودفعت العمليات العسكرية وفق المرصد أكثر من 37 ألف شخص إلى الخروج من آخر مناطق سيطرة التنظيم منذ مطلع ديسمبر، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات مسلحي تنظيم الدولة، وبينهم نحو 3400 عنصر من التنظيم، بحسب المرصد.وتعمل هذه القوات في مركز مخصص للفرز قرب خط الجبهة، على التدقيق في هويات الخارجين وأخذ بصماتهم، وينقل المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى مراكز تحقيق خاصة، وهي تعتقل مئات من مسلحي تنظيم الدولة الأجانب.ومني التنظيم الذي أعلن في العام 2014 إقامة "خلافة" مزعومة على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا، بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين. وبات وجوده حاليا يقتصر على مناطق صحراوية حدودية بين البلدين.