الأجهزة الامنية بغزة تلقي القبض على عميل (الثلاث دقائق) الذي أسقطته شيرين

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع المجد الأمني، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تمكنت قبل أيام، من إلقاء القبض على عميل وصفته بـ "عميل المهام الخاصة".وحول ما سُمح بنشره، فإن العميل صاحب الرمز (13/07) قد فشل في إحدى أخطر مهامه، والتي تمثلت في إدخال "فلاش USB" لمدة ثلاثة دقائق في حاسوب (لاب توب) أحد أقاربه من عناصر المقاومة الفلسطينية.وأشار الموقع إلى أن ضابط مخابرات الاحتلال، قد أكد للعميل على ضرورة إتلاف الفلاش بعد إتمام المهمة، مبيناً له أن البيانات بداخل الحاسوب ستصله خلال ثلاث دقائق بمجرد اتصال الفلاش بالحاسوب.ووفق اعترافات الـ (13/07) فإنه قد تلقى "الفلاش" من إحدى النقاط الميتة، التي يستخدمها الاحتلال للتواصل مع عملائه.ووأوضح الموقع أن العميل ارتبط بالمخابرات منذ عام 2009م، حيث تم إسقاطه خلال تلقيه اتصال من فتاة عرّفت عن نفسها باسم "شيرين" وكانت أوهمته أنها تتبع لمؤسسة تقدم مساعدات للمحتاجين.ونوه "المجد الأمني" إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في حماية المعلومات كافة سيما الخاصة بالمقاومة لقطع الطريق على الإحتلال وعملائه.