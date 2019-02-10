شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد بالخليل

الشرطة تقبض على شخص بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم على شخص لإصداره شيكات بقيمة مليون شيكل بدون رصيد في الخليل .  

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وأثناء عمل حاجز للشرطة على الطريق العام من اجل فحص المركبات والتأكد من مدى قانونيتها وتوافر شروط السلامة العامة فيها , فقد تم إيقاف مركبة لفحصها وقد حاول سائقها الفرار من امام الحاجز الا ان عناصر الحاجز تمكنوا من السيطرة عليه وايقافه ". 

وأضاف البيان بانه وبعد فحص الأوراق الشخصية للسائق تبين انه مطلوب للعدالة وفار منذ ثلاث سنوات ومتهم بإصداره شيكات بدون رصيد بقيمة مليون شيكل وصادر بحقه 11 أمر حبس .

واكد البيان على توقيف المشتبه به واحالته لمركز الإصلاح والتأهيل لقضاء عقوبته .

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