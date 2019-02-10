الأردن.. حكم بإعدام مدانين اثنين بـ"هجوم الكرك"

رام الله - دنيا الوطنأعادت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، محاكمة اثنين من المدانين في قضية هجوم الكرك الذي أوقع نهاية عام 2016 عشرة قتلى وتبناه تنظيم الدولة، وحكمت عليهما بالإعدام.وبحسب وكالة (فرانس برس)، حكم رئيس محكمة أمن الدولة في جلسة علنية على الأخوين خالد المجالي وحمزة المجالي بـ"الإعدام شنقا حتى الموت".وكانت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالأردن، نقضت حكم المحكمة السابق الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، القاضي بالسجن المؤبد بحق الأخوين.وكان مصدر قضائي أردني أكد للوكالة أن "أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت إلى استشهاد رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام".