بوتفليقة يترشح رسميا لولاية خامسة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، عن الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة في 18 نيسان/أبريل المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.وقالت الوكالة: "أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لرئاسيات نيسان/أبريل 2019 في رسالة موجهة للأمة ستبثها الأحد وكالة الأنباء الجزائرية".وأضافت الوكالة: "يعتزم السيد بوتفليقة في رسالته المبادرة، بدءا من هذه السنة، و في حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية و اجتماعية وإمكانية "اقتراح إثراء الدستور".والتزم بوتفليقة الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط معسكره منذ عدة أشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليلة الثالث من مارس المقبل.وتعززت فرضية ترشح بوتفليقة منذ أسبوع، بعد إعلان أربعة أحزاب تشكل التحالف الرئاسي الحاكم في الثاني من شباط/فبراير الجاري اختياره مرشحا للانتخابات الرئاسية.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري، البالغ من العمر 81 عاما، يحكم البلاد منذ العام 1999.