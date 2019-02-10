الحكومة الليبية المؤقتة تعلن تطهير درنة من "الإرهاب"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة رسميا انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة والقضاء على "الإرهاب" في كامل شرق ليبيا.وهنأت الحكومة المؤقتة، التي يرأسها عبد الله الثني، وتتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها، الليبيين بالتخلص من خطر الجماعات المسلحة التي كانت تهدد الحياة المدنية في البلاد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).كما ثمنت الحكومة في بيان أصدرته أمس السبت، جهود القوات المسلحة في هذا النصر، مؤكدة دعمها للعمليات العسكرية التي يقودها الجيش في جنوب البلاد.