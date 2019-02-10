دولي

أحمد خاتمي: إيران تمتلك معادلة صنع القنبلة النووية

أحمد خاتمي: إيران تمتلك معادلة صنع القنبلة النووية
رام الله - دنيا الوطن
قال رجل الدين الإيراني البارز وعضو لجنة الرئاسة في مجلس الخبراء أحمد خاتمي، إن بلاده تمتلك معادلة صناعة القنبلة النووية، لكنها لا تنوي إنتاجها، بحسبما نشرته وكالة (إرنا) الرسمية.

وأضاف خاتمي: "إن إيران لا ترغب في استخدام أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن امتلاك طاقة نووية أمر حيوي بالنسبة لها".

وفي السياق شدد العضو البارز في مجلس خبراء القيادة خلال خطبة الجمعة في طهران قائلا: "في حال أي اعتداء ضد إيران فإن صواريخنا ستنزل كالصاعقة على رؤوس المعتدين".

هذا واعتبر خاتمي أن قدرة إيران الصاروخية أمر هام، قائلا "لأننا نعيش في عالم فيه القوى الكبرى وحلفاؤها مثل الذئاب لا تعرف سوى النهب والانتهاكات.. رأينا أن "القدرة النووية والصاروخية لإيران هي التي تردع هؤلاء الذئاب في أماكنهم"، على حد تعبيره.

وقال رجل الدين الإيراني إن الخبث الأمريكي يسعى لانتزاع فتيل القدرة النووية الإيرانية، مضيفا "الاتفاق النووي انتهى، وما يحافظ على البلاد في هذه الظروف الراهنة هي القدرة الصاروخية".

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