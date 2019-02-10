دولي

هزات أرضية عديدة تضرب جنوب غرب إیران

هزات أرضية عديدة تضرب جنوب غرب إیران
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزة أرضیة بقوة 4.8 درجة على مقیاس ریختر فجر یوم الأحد منطقة "إیذة" بمحافظة خوزستان جنوب غرب إیران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران بأن الهزة وقعت على عمق 15 كم من سطح الأرض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.73 والطول الشرقي 49.58 درجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولم تصدر لغایة الآن أي تقاریر بوقوع أضرار محتملة جراء الهزة الأرضیة.

كما ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة "لافت" في مدينة قشم بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، حيث أعلنت مؤسسة الجيوفيزياء أن الزلزال وقع عند الساعة الثانية و24 دقيقة بعد ظهر الأحد وعلى عمق 10 كم من سطح الأرض .

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على بعد 5 كم من "لافت قشم" و14 كم من ميناء خمير و34 كم من دركهاي قشم.

وأفاد مراسل RT بأن شخصا واحدا أصيب في الهزة الأرضية، فيما دمّرت 5 منازل مبنية من الطوب في جزيرة قشم جراء الزلزال.

كما وثقت عدسات الكاميرا تصدعات في الرصيف البحري جراء الزلزال في منطقة لافت بجزيرة قشم في مياه الخليج.

أخبار ذات صلة

أحمد خاتمي: إيران تمتلك معادلة صنع القنبلة النووية

أحمد خاتمي: إيران تمتلك معادلة صنع القنبلة النووية

فيديو.. ضابط فنزويلي يعلن انشقاقه عن مادورو وولائه لغوايدو

فيديو.. ضابط فنزويلي يعلن انشقاقه عن مادورو وولائه لغوايدو

نتنياهو يُهدد إيران باللغة الفارسية

نتنياهو يُهدد إيران باللغة الفارسية

قتلى بتحطم مروحية للأمم المتحدة في جنوب السودان

قتلى بتحطم مروحية للأمم المتحدة في جنوب السودان

إسرائيل تُمرر قانون خصم رواتب الأسرى ومنفذي العمليات الأسبوع المقبل

إسرائيل تُمرر قانون خصم رواتب الأسرى ومنفذي العمليات الأسبوع المقبل

ليبرمان: نتنياهو سيتنحى سياسياً مقابل ضمان عدم محاكمته

ليبرمان: نتنياهو سيتنحى سياسياً مقابل ضمان عدم محاكمته

سيناتورة أمريكية تستعد لمنافسة ترامب على الرئاسة.. والأخير يهاجمها

سيناتورة أمريكية تستعد لمنافسة ترامب على الرئاسة.. والأخير يهاجمها

دعوات لمحاكمة دولية لجنرالات ميانيمار بسبب إبادة الروهينغا

دعوات لمحاكمة دولية لجنرالات ميانيمار بسبب إبادة الروهينغا

التعليقات

الدنيا حكايات

مجموعة الـ77

مجموعة الـ77

شؤون فلسطينية

اللواء كميل: الرئيس عباس يريد انصاف الموظفين الموالين للشرعية

اللواء كميل: الرئيس عباس يريد انصاف الموظفين الموالين للشرعية

الشرطة تقبض على شخص بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد بالخليل

الشرطة تقبض على شخص بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد بالخليل

تنام والدته على &#34;العتبة&#34; خجلاً منه..غزة: جريح بحرب 2014 فقد يديه و&#34;خرق بالية&#34; تسترهم

تنام والدته على "العتبة" خجلاً منه..غزة: جريح بحرب 2014 فقد يديه و"خرق بالية" تسترهم

الكشف عن مخطط لمصادرة 400 دونم بسلفيت لإقامة مدينة استيطانية سادسة

الكشف عن مخطط لمصادرة 400 دونم بسلفيت لإقامة مدينة استيطانية سادسة

التربية تُعلن بدء استقبال الطلبات لمبادرة مشروع بسمة الريادي

التربية تُعلن بدء استقبال الطلبات لمبادرة مشروع بسمة الريادي

الصندوق الفلسطيني للتشغيل يُنفذ برنامج بناء القدرات ضمن مشروع (Peace Steps)

الصندوق الفلسطيني للتشغيل يُنفذ برنامج بناء القدرات ضمن مشروع (Peace Steps)

التربية تُدين اعتداء الاحتلال على مدرستي عوريف وقرطبة

التربية تُدين اعتداء الاحتلال على مدرستي عوريف وقرطبة

مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يستأنفون فعالياتهم الاحتجاجية ضد عمادتها

مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يستأنفون فعالياتهم الاحتجاجية ضد عمادتها

منوعات

معلومات جديدة عن الفيديوهات الإباحية: 150 فنانة متورّطة في شقة بميدان لبنان

معلومات جديدة عن الفيديوهات الإباحية: 150 فنانة متورّطة في شقة بميدان لبنان

صور نادرة تظهر للنور لأول مرة لأم كلثوم أثناء صلاة الغائب للرئيس &#34;عبد الناصر&#34;

صور نادرة تظهر للنور لأول مرة لأم كلثوم أثناء صلاة الغائب للرئيس "عبد الناصر"

أحدث ظهور لـ&#34;رغدة&#34; يصدم الجمهور.. شاهد كيف أصبح شكلها؟

أحدث ظهور لـ"رغدة" يصدم الجمهور.. شاهد كيف أصبح شكلها؟

عادل إمام يُحرج ممثلة سعودية شهيرة: &#34;انتي مين؟&#34;

عادل إمام يُحرج ممثلة سعودية شهيرة: "انتي مين؟"

بعد 27عامًا من وفاتها.. ابنة مديحة كامل تكشف القصة الحقيقية لحجاب والدتها

بعد 27عامًا من وفاتها.. ابنة مديحة كامل تكشف القصة الحقيقية لحجاب والدتها

شاهد: مقتل مستوطنيْن وإصابة العشرات في انقلاب حافلة إسرائيلية شرق القدس

شاهد: مقتل مستوطنيْن وإصابة العشرات في انقلاب حافلة إسرائيلية شرق القدس

شاهد أحدث صور للفنانة المعتزلة ليلى حمادة بالحجاب

شاهد أحدث صور للفنانة المعتزلة ليلى حمادة بالحجاب

إعلامي يطالب بإعدامها.. أول صورة لوالد منى فاروق المتدين الذي مات بسببها

إعلامي يطالب بإعدامها.. أول صورة لوالد منى فاروق المتدين الذي مات بسببها

منى زكي تبكي على الهواء وتكشف عن مشكلة واجهتها في الطفولة

منى زكي تبكي على الهواء وتكشف عن مشكلة واجهتها في الطفولة

أول تعليق من زوجة خالد يوسف بعد الفضائح المُتتالية المنسوبة إليه

أول تعليق من زوجة خالد يوسف بعد الفضائح المُتتالية المنسوبة إليه

عربي

السودان.. مبادرة تدعو إلى حكومة انتقالية

السودان.. مبادرة تدعو إلى حكومة انتقالية

الأردن.. حكم بإعدام مدانين اثنين بـ&#34;هجوم الكرك&#34;

الأردن.. حكم بإعدام مدانين اثنين بـ"هجوم الكرك"

الحكومة الليبية المؤقتة تعلن تطهير درنة من &#34;الإرهاب&#34;

الحكومة الليبية المؤقتة تعلن تطهير درنة من "الإرهاب"

رقم قياسي.. 186 مرشحًا لرئاسة الجزائر

رقم قياسي.. 186 مرشحًا لرئاسة الجزائر