تنام والدته على "العتبة" خجلاً منه..غزة: جريح بحرب 2014 فقد يديه و"خرق بالية" تسترهم





فقد أخذت من المواطن يوسف يونس حسن الكفارنة (41 عاماً) كل شيء.





كان الكفارنة بكامل صحته، يعمل في أي مجال يجده، ليُبقي بيته المُهترئ مستوراً، ولا يضطر لمد يده لأحد.





لكن الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، غيرت حياته للأبد، وأخذت منه آخر ما يمتلكه، وهو صحته وسلامة بدنه.





أُصيب الكفارنة أثناء العدوان الإسرائيلي بشظايا بترت يده اليمين من تحت الكوع، وهتكت عظام يده اليسرى، ما منعه عن العمل، فهو لا يستطيع حمل ورقة الآن في يده، ويقوم أبناءه بمساعدته في ارتداء ملابسه وحذائه.





يعيش الكفارنة مع أطفاله الثمانية في منزل غير مؤهل للعيش الآدمي في منطقة العطاطرة شمال غرب غزة، بلا أساس أو أعمدة، لا يوجد به صرف صحي أو شبكة كهرباء، أو نوافذ، وحتى لا أبواب.





يبلغ أكبر أبناءه من العُمر 17 عاماً، يحشر نفسه بين شقيقاته لينام في منزل تستر حُجرتيه خرق بالية، أما والدته المُقعدة، فتخجل من وضع ابنها وترفض النوم في قلب المنزل، وتنأى بنفسها على عتبة المدخل الذي لا يستره باب حتى، لكي لا تزيد هم ابنها.





يقول الكفارنة لـ"دنيا الوطن": "لم أتربى على السرقة أو الحرام أو التسول، لا أعلم ماذا أفعل، لا أتلقى أي دخل منذ 5 سنوات".





يُناشد الكفارنة الرئيس عباس وأهل الخير أن ينظروا إليه بعين الرحمة، فقد أصبح وعائلته يكرهون الحياة، يكرهون ما يحدث لهم داخل المنزل، من جوع، وبرد، ذلك المنزل الذي لا يصلح للمعيشة سواء في الصيف أو الشتاء.





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"الحياة لا تعطينا كل شيء"، جملةٌ نسمعها دائماً ونعي أنها تعني أن لا سعادة كاملة، لا حياة مثالية، لكن لم نسمع سابقاً بأن الحياة تأخذ كل شيء!