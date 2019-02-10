رقم قياسي.. 186 مرشحًا لرئاسة الجزائر

رام الله - دنيا الوطنيسعى جزائريون كثر، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمقرر لها نيسان/ أبريل المقبل.وطلب 186 شخصًا، وثائق لإعلان ترشيحهم منذ بدء العملية الانتخابية الشهر الماضي، حيث يعد هذا الرقم ضعف عدد المرشحين المحتملين، الذين تقدموا في مثل هذه المرحلة خلال الانتخابات الجزائرية الأخيرة التي أجريت عام 2014، وفق ما ذكرت وكالة (أسوشيتد بريس).يشار إلى أنه من المحتمل عدم حصول أغلب هؤلاء على التوقيعات اللازمة للظهور في ورقة الاقتراع في الثامن عشر من نيسان/ أبريل.