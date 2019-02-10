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السلطات القطرية تفصل 20 معلمة بشكل تعسفي

السلطات القطرية تفصل 20 معلمة بشكل تعسفي
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت 20 معلمة قطرية للفصل من مدارسهن الشهر الماضي، دون إبلاغهن بأسباب القرار.

ووفق ما صدر عن مكتب وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، قرار بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2019، يفيد بإنهاء خدمة إحدى المعلمات، واستكمال إجراءات إخلاء طرفها، دون ذكر أي أسباب تتعلق بقرار الفصل.

وقالت إحدى المعلمات اللائي تم فصلهن، بحسب ما نقلت عنها صحيفة (الشرق) القطرية: إنها فوجئت بإبلاغها منتصف الشهر الماضي، أنه تم إنهاء خدمتها، هي ومعلمات قطريات أخريات من مدارس مختلفة.

وأشارت إلى أنها توجهت إلى وزارة التعليم لمعرفة أسباب الفصل، دون جدوى، متهمة وزارة التعليم بأنها تقوم بفصل تعسفي للموظفات، في مخالفة صريحة للقانون، الذي يشير إلى ضرورة أن يكون قرار الفصل مسبباً.

وأوضحت المعلمة، أن السبب وراء قرار فصل المعلمات القطريات، يرجع إلى الصلاحيات التي تمتلكها مديرات المدارس بتقييم الموظفات، إذ يتم استغلال هذه الصلاحيات بشكل سيئ، ويكون التقييم وفقاً للأهواء.

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