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دولي

نتنياهو يُهدد إيران باللغة الفارسية

نتنياهو يُهدد إيران باللغة الفارسية
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة تهديد إلى إيران باللغة الفارسية، قائلاً: "إننا مستمرون في إحباط التموضع الإيراني بسوريا".

واستهل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح اليوم الأحد، بالتأكيد على المشاركة في مؤتمر السلام والأمن الذي سيعقد في مدينة وارسو البولندية، في الفترة من 13- 14 من الشهر الجاري.

وأوضح نتنياهو في تغريداته عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، أنه سيبحث في المؤتمر الدولي، السبل لإحباط التموضع الإيراني بسوريا، وصد العدوان الإيراني، ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وأشار نتنياهو، إلى أنه سيلتقي بنائب الرئيس الأمريكي، ومع وزير الخارجية الأمريكي، ومع زعماء آخرين، وذلك للتصدي للسياسات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

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