"مزهر" يكشف نتائج اجتماعات الهيئة الوطنية لاستمرارية مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنصرح القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، أن لجنة المتابعة، اجتمعت اليوم الأحد الموافق 10 شباط/ فبراير 2019 وناقشت بشكل جدي ومسؤول استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.حيث أجمع الحضور على التأكيد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها.أولاً: تجتمع اللجان الفرعية المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، وتقيم عمل لجانها بشكل شمولي على أساس الإغناء والتطوير، بما يخدم تجاوز السلبيات، وتعزيز الإيجابيات.ثانياً: تقدم التقارير للهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، وتناقش وتقيم التقارير والمسيرة بشكل شمولي في اجتماعها الدوري الأسبوع المقبل.ثالثاً: تجتمع الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار مع كافة القطاعات والشرائح من كتاب وصحفيين وإعلاميين ومؤسسات مجتمع مدني.. إلخ، من أجل أن تخرج بالتقييم الشامل والكامل لتجاوز السلبيات، وتطوير وتفعيل المسيرات بما يخدم استمرار المسيرات، حتى تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرة.رابعاً: ترفع نتائج التقييم الشاملة لكل ما سبق للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية؛ ليتم مناقشته وإقراره بالصيغة النهائية على أن تكون بمثابة وثيقة وطنية لاستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار.خامساً: ينتهي العمل من كل ما سبق قبل تاريخ 30 آذار/ مارس 2019.