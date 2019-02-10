قتلى بتحطم مروحية للأمم المتحدة في جنوب السودان

رام الله - دنيا الوطنتحطمت مروحية عسكرية إثيوبية، في مجمع للأمم المتحدة بمنطقة أبيي الواقعة بين السودان وجنوب السودان، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم، وجرح عشرة ركاب، كما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد.وقال البيان، الذي نشرته صحيفة (الشرق الأوسط): إن المروحية كانت تنقل 23 راكباً، عندما تحطمت أمس السبت، داخل مجمع القوة الأمنية المؤقتة للأمم المتحدة في أبيي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها.وأكدت مصادر طبية، عشرة أشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة.يشار إلى أن المروحية وهي من طراز (أم آي - 8) كانت تنقل جنوداً إثيوبيين من كادوغلي في السودان إلى منطقة أبيي الغنية بالنفط، والتي تشكل موضع خلاف منذ استقلال جنوب السودان في 2011.