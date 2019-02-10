نقابة الصحفيين الفلسطينيين تُهاجم قرارات الإعلامي الحكومي بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعربت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن رفضها لإعلان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الذي يفرض شروطاً جديدة على العمل الصحفي في القطاع.وقالت النقابة، في بيان وصل "دنيا الوطن": "إن الجسم الصحفي فوجئ، اليوم الأحد، بقيود جديدة من قبل الإعلام الحكومي بضرورة حصول الصحفي على بطاقة صادرة من مكتبه، وتوعدت أنها ستمنع أي صحفي من إجراء أي مقابلات صحفية داخل المؤسسات الحكومية لمن لا يحمل بطاقة المكتب".واعتبرت، نقابة الصحفيين، "هذا القرار تدخلاً في العمل الصحفي، وتدعو لوقف هذا الإجراء فوراً، لأنه يتعارض مع الحريات الإعلامية التي كفلتها القوانين واللوئح، وتطالب النقابة الأطر والمؤسسات الصحفية بإعلان موقف واضح من هذا الإجراء، الذي يمثل خروجاً عن مهام ووظائف تشكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين الأجانب".وأكدت النقابة، أن البطاقة التي تصدرها هي البطاقة الوحيدة التي تؤكد عمل حاملها في العمل الصحفي في فلسطين، وتطالب كافة المؤسسات تسهيل عمل حامليها ومنع أي صحفي من الوصول إلى مصادر المعلومات التي يريدها، يعتبر تدخلاً خطيراً في حرية العمل الصحفي، وانتهاكاً واضحاً للحريات الصحفية.يشار إلى أن وزارة الإعلام "المكتب الإعلامي الحكومي بغزة"، أعلن أنه بعد تاريخ 1/4/2019، لن يسمح لأي صحفي بإجراء مقابلات صحفية أو أي عمل إعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلا بعد إبراز البطاقة الصحفية الصادرة من وزارة الإعلام.