مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يستأنفون فعالياتهم الاحتجاجية ضد عمادتها

رام الله - دنيا الوطناستأنف العاملون في المعاهد الأزهرية، بغزة، احتجاجاتهم بسبب ما أسموه "تهديدات عمادة المعاهد الأزهرية لهم".وقال المدرسون في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نعلن نحن المدرسون في المعاهد الأزهرية، الاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية؛ حتى يتم تنفيذ كافة مطالبنا".وأكدوا أنه نظراً لمحاولة الالتفاف على تحقيق مطالبهم باتباع سياسة التسويف غير الواضح، قرر العاملون في المعاهد الأزهرية استئناف الفعاليات الاحتجاجية.وأضاف المدرسون في بيانهم: "مستمرون في احتجاجاتنا على الرغم من التهديدات التي وجهت إلينا من عمادة المعاهد الأزهرية بقطع الرواتب تارة، والفصل تارة أخرى، والنقل التعسفي ثالثة، وعلى الرغم من محاولة الإدارة الالتفاف على حقوقنا في ممارسة حقنا المشروع في الاحتجاج للسعي من نيل حقوقنا، من خلال تفريغ جداول المدرسين المحتجين، وإخراجنا من الحصص الدراسية بواسطة رجال الأمن، وتوزيع حصص الجداول الخاصة بهم على باقي المدرسين، الذين تم نقل عدد منهم من وزارة التربية والتعليم، والذين تم نقلهم للعمل في المعهد على حساب زملائهم المحتجين، وعلى الموظفين على بند العقود".