طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين.
وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها: هي المتبقي من الحافلة السابعة، والحافلتان الثامنة والتاسعة من كشف (2/6).
ودعت المواطنين، لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، مع التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، اضافة لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين.
وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها: هي المتبقي من الحافلة السابعة، والحافلتان الثامنة والتاسعة من كشف (2/6).
ودعت المواطنين، لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، مع التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، اضافة لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
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