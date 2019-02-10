طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين.وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها: هي المتبقي من الحافلة السابعة، والحافلتان الثامنة والتاسعة من كشف (2/6).ودعت المواطنين، لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، مع التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، اضافة لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.