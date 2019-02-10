شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: نطالب بإرسال مراقبين للانتخابات العامة التي ستجرى في فلسطين

الرئيس عباس: نطالب بإرسال مراقبين للانتخابات العامة التي ستجرى في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاتحاد الإفريقي، للمشاركة في إرسال مراقبين، للانتخابات العامة التي ستجرى في فلسطين قريبًا.

وقال الرئيس عباس في كلمة ألقاها أمام القمة العادية الـ32 للاتحاد الأفريقي، والمنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إنه نظرًا للصداقة التي تتمتع بها دوله، مع فلسطين، بأن يرسلوا مراقبين للانتخابات العامة، التي سنُجريها بالقدس وقطاع غزة، والضفة الغربية قريبًا.

ودعا الرئيس أبو مازن، الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء إلى دعم فكرة المؤتمر الدولي لرعاية عملية السلام والمشاركة فيه، وكذلك في إرسال مراقبين للانتخابات العامة التي ستجرى قريبا في فلسطين، وبمشاركة شعبنا في مدينة القدس الشرقية عاصمة دولتنا الفلسطينية، تلك العاصمة التي نريدها أن تكون مفتوحة أمام جميع المؤمنين، وأتباع الديانات السماوية.

وحذر، الرئيس الفلسطيني، من محاولات إسرائيل تغيير طابع وهوية مدينة القدس، وفي دعوتها لبعض الدول لنقل سفاراتها إليها، الأمر الذي يخالف القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وتحديدا قرار 478 لعام 1980.

وأشار إلى أن من يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون الدولي هي الإدارة الأميركية التي لم تعد مؤهلة لرعاية المفاوضات وحدها.

وأضاف الرئيس، ان مواجهة الاستعمار والعنصرية والظلم والتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، هي قضايا مشتركة بين فلسطين وبين شعوب القارة الأفريقية، مؤكدا سيادته رفض أي تدخل أميركي في شؤون أي دولة، كما يحدث الآن في فنزويلا.

وأكد  رفضه وإدانته لكل أشكال الإرهاب والتطرف باسم الدين الذي يستهدف بعض العواصم الأفريقية، كالذي وقع في العاصمة الكينية، نيروبي، الشهر الماضي.

 

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