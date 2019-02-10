حزب الشعب: ندعو لتنفيذ اتفاقيات المصالحة بما يشمل إجراء انتخابات شاملة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، والقيادي في "التجمع الديمقراطي"، فهمي شاهين، أن الانتخابات استحقاق لشعبنا، وليس مشروطاً تنفيذها لأجل غير مسمى إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشدداَ في الوقت ذاته على المعالجة الشاملة للأزمة التي تعصف بالوضع الداخلي الفلسطيني.وقال شاهين في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الانتخابات الشاملة استحقاق قانوني وديمقراطي للشعب الفلسطيني، ولا يجوز اللعب بها أو رهنها بأي اعتبارات فئوية، واشتراطات سياسية مسبقة من أية جهة كانت، ومن يعيق أو يرهن تحقيقها، وكأنه شريك في تعطيل الحالة الديمقراطية، وعدم رد الأمانة للشعب، مؤكداَ أنه ليس من الحكمة تعطيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى لحين "تشكيل حكومة وحدة".وشدد شاهين على ضرورة انطلاق أي مواقف من اعتبارات المصالح الوطنية العليا لشعبنا، ومن خلال التفاعل الإيجابي مع قضاياه وهمومه اليومية، وفي مقدمة ذلك سرعة إنهاء الانقسام ونتائجه الكارثية، وتعزيز صموده وتلبية احتياجاته الاجتماعية والديمقراطية، مضيفاَ أن هذا التفاعل لا يتأتى من خلال قفزات في الهواء، أو مواقف عدمية، وممارسات انعزالية عن الهم الوطني العام.وختم شاهين تصريحه، بالتأكيد على موقف حزبه القائم على أساس السعي الجاد من أجل قطع الطريق على مزيد من التأزم والاستعصاء السياسي في الوضع الفلسطيني، والتأثير الإيجابي في طبيعة الخطوات اللاحقة لمعالجة الأزمة الشاملة التي يعاني منها، مؤكداَ أن حلها أعمق من مجرد تشكيل حكومة، وأن علاجها ومواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا، يتطلب الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الموقعة حول المصالحة، وآخرها في القاهرة 2017، بما يشمل إجراء انتخابات عامة للرئاسة، وللمجلس التشريعي، وللمجلس الوطني الفلسطيني، حيثما أمكن، والتوجه لتكريس استراتيجية وطنية موحدة؛ لحماية مكتسبات شعبنا كافة.