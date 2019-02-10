الاحتلال يعقد اليوم جلسات محاكم لوالدة الشهيد صالح البرغوثي وشقيقه عاصم
رام الله - دنيا الوطن
تعقد المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر) اليوم الأحد، جلسات محاكم لكل من سهير البرغوثي، والدة الشهيد صالح، ونجلها عاصم.
وبين نادي الأسير، أن جلسة الأسيرة البرغوثي، تأتي بعد قبول المحكمة طلب نيابة الاحتلال بتمديد اعتقالها لمدة (72) ساعة، بعد الإعلان عن نيتها تقديم لائحة اتهام بحقها.
فيما ستُعقد جلسة استئناف للأسير عاصم البرغوثي، ضد قرار تمديده الأخير، الذي صدر عن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية"، حيث قررت تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام لاستكمال التحقيق.
تعقد المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر) اليوم الأحد، جلسات محاكم لكل من سهير البرغوثي، والدة الشهيد صالح، ونجلها عاصم.
وبين نادي الأسير، أن جلسة الأسيرة البرغوثي، تأتي بعد قبول المحكمة طلب نيابة الاحتلال بتمديد اعتقالها لمدة (72) ساعة، بعد الإعلان عن نيتها تقديم لائحة اتهام بحقها.
فيما ستُعقد جلسة استئناف للأسير عاصم البرغوثي، ضد قرار تمديده الأخير، الذي صدر عن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية"، حيث قررت تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام لاستكمال التحقيق.
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