الدفاع المدني يغلق خمسة مصاعد ويُخطر منشآت ويُصدر تصاريح وقاية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، اليوم الأحد، خمسة مصاعد كهربائية، أربعة بمحافظة رام الله والبيرة ومصعد في محافظة بيت لحم، وتم إخطار 25 منشأة للمهن والحرف بمحافظة نابلس، وذلك لعدم توفر وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة فيها.كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة (96) تصاريحاً لعدد من المنشآت والحرف والمشاغل المختلفة، بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها، واستكمال كافة الشروط الواجب استيفاؤها بها.ونظمت الطواقم (271) جولة كشف وتفتيش ميدانية على منشآت وحرف ومحلات ومشاغل ومؤسسات وورش وغيرها لنفس الهدف أعلاه، وحرصاً على الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة .ومنحت إعلام شروط، بما يجب توفره من معدات الوقاية وإجراءات السلامة في (176) حالة، وكشفت وفحصت (50) مصعداً كهربائياً.