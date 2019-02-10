شؤون فلسطينية

أبو سيف: استكملنا مشاورات تشكيل الحكومة ولا حوار حول الانقسام

أبو سيف: استكملنا مشاورات تشكيل الحكومة ولا حوار حول الانقسام
عاطف أبو سيف
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال الناطق باسم حركة (فتح)، عاطف أبو سيف: إن حركته استكملت النقاشات حول تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة مع فصائل منظمة التحرير، معرباً عن ترحيبه بمن سيشارك ومن لم يشارك بالحكومة المقبلة.

وأضاف أبو سيف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تركنا قبل ذلك وحيدين لتشكيل الحكومة، ونحن في فتح قدها وقدود، وجاهزون لتحمل مسؤولية هذه الحكومة،  وسنفتح الباب أمام من يرغب بالمشاركة في هذه الحكومة". 

وتابع أبو سيف: "قالوا قديماً الحكومة حرام وأوسلو خيانة والانتخابات جرم، وبعد ذلك أصبح كل شيء ممكناً، وفتح لن تتهرب من مسؤوليتها، ومن لا يريد المشاركة هو من يتهرب وأهلاً وسهلاً بالجميع من المشاركين وغير المشاركين.

وفيما يتعلق بحوار موسكو، شدد أبو سيف على أنه يجب عدم تحميل مؤتمر موسكو أكثر مما يحتمل، فهو لقاء سياسي عام وهذا اللقاء تجتمع فيه عشرة فصائل، مؤكداً أنه لا حوار حول الانقسام.

وتابع: "من يريد أن ينهي الانقسام يعرف ماذا عليه أن يفعل لا توجد قائمة مطالب أو اشتراطات، فحماس تعرف ما يجب عليها أن تفعل، وهناك اتفاقيات موقعة يجب تنفيذها، وهناك انتخابات يجب أن تجرى ليعود الحق إلى صاحبه".

واستكمل: "ما يجري في موسكو لقاء سياسي عادي نقدر الجهد الروسي وجاهزون للذهاب لأي بقعة في العالم للحديث عن فلسطين، ولكننا لن نقبل أي دعوة من واشنطن فهي باتت لدينا تل أبيب أخرى من خلال موافقتها على الاحتلال".

وأكد أبو سيف، على أن مصر هي راعية الحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة، وأي اتفاق يجب أن يمر عبرها؛ مستدركاً: "لكن فمن يستطيع أن يقنع حماس بالتنازل عن الانقسام والذهاب إلى الانتخابات".

وقال: "هناك الكثير من الأزمات وتحديات تفرضها إدارة ترامب، كما أننا وبعد عشر سنوات من الحوار مع حركة حماس، وصلنا لنتيجة أن حماس تريد الحوار من أجل الحوار فقط، وحماس تعرف الطريق القصير والوطني لإنهاء الانقسام لا نريد أن تأخذنا لمتاهات أخرى".

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