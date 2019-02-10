قُطع راتبه قبل 12 عاماً.. أُسامة دبابش يُناشد الرئيس: أطفالي يُعانون

لم يتخيل المواطن أسامة معين دبابش (35 عاماً)، أنه سيُنجب أطفالاً بعد قطع راتبه، اثنين منهم عاشوا قليلاً ثم ماتوا دون أن ينعموا، أو يعرفوا ماذا يعني "راتب"؟ وتبقى الآن 3 أطفال لا يستطيع إسعادهم.





حيث تم قطع راتب دبابش - أحد موظفي السلطة من تعيينات 2002 - بعد أحداث الـ 2007، بسبب تقارير كيدية، بحسب تعبيره.





ورغم أن دبابش أرسل إثباتاً أنه لا يعمل الآن في أي حكومة من حكومتي فلسطين، إلا أنه لا يزال يُعاني بسبب قطع راتبه.





يقول دبابش: "رُزقت بأطفالي بعد قطع راتبي، كنت أتمنى أن يأتوا إلى عالم عادل، أن أستطيع توفير الغذاء والملبس وأقل احتياجات الحياة الكريمة التي يحق لأي طفل أن يعيشها، ولكني لا أستطيع".





ويُناشد دبابش الرئيس عباس: "لم ولن أعمل في أي مكان آخر لالتزامي الكامل بالشرعية الفلسطينية المُمثلة بالرئيس عباس".





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رام الله - دنيا الوطن