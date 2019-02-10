استعداداً للانتخابات.. الديمقراطية تطرح على المصريين تشكيل حكومة انتقالية

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف: إن وفد الجبهة المتواجد حالياً في مصر، سيطرح على المسؤولين المصريين، فكرة تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية.







وأوضح خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الجبهة ستطرح الفكرة من خلال القيادي بالحركة صالح ناصر، المتواجد حالياً في مصر، على أن تكون الحكومة انتقالية، وحكومة انقاذ وطني.







وأضاف خلف، أن المطلوب من هذه الحكومة التحضير للانتخابات الشاملة، والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني، لافتاً إلى أن وفد الجبهة، سيناقش مع المصريين إجراء الانتخابات الشاملة.







وفي سياق منفصل، نفى خلف وجود أي عروض جديدة من جانب الوسطاء مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بالهدوء في غزة، لافتاً إلى أن المطلوب التزام إسرائيلي بتفاهمات التهدئة.







وأضاف خلف: "ملتزمون بسلمية مسيرات العودة، ولا نقرر حتى اللحظة العودة إلى الإرباك الليلي، والبالونات الحارقة والكوشوك، ومسيرات العودة مستمرة بنفس الطريقة التي عليها الآن".