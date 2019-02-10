شؤون فلسطينية

أربعة فرق من جامعة النجاح الوطنية تتأهل للمرحلة الدولية من مسابقة Hult prize

أربعة فرق من جامعة النجاح الوطنية تتأهل للمرحلة الدولية من مسابقة Hult prize
رام الله - دنيا الوطن
تأهلت أربعة فرق من جامعة النجاح الوطنية، لتمثيل جامعتهم في المسابقة الدولية Hult prize التي سيتم تظيمها في 25 مدينة حول العالم، وتأهلت الفرق الأربعة بعد خوضهم  التحدي لهذا العام والذي كان حول موضوع (البطالة وخلق 10000 فرصة وظيفية نوعية خلال العشر سنين القادمة).

وتندرج هذه المسابقة العالمية ضمن مؤسسة (Hult prize) التي تأسست على يد رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني الأصل أحمد الأشقر عام 2010، وتختص المسابقة بالمشاريع الريادية الإجتماعية التي تساعد بحل مشاكل تهم العالم وتستهدف بشكل رئيسي فئة الشباب وطلبة الجامعات حول العالم.

وفي جامعة النجاح كان للطلبة الدور الأبرز في تنظيم المسابقة، وذكر الطالب عمر جاموس، منسق المسابقة أنه جرى تنظيمها في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بمشاركة 27 فريقاً طلابياً من مختلف تخصصات الجامعة وكلياتها، مشيداً بدعم إدارة الجامعة للمسابقة.

وحصل فريق ( (NIRVATECHSالمؤلف من الطلبة: غيث خنفر وطارق حمايل وعفاف ناصر ولارا سبوبة، على المركز الأول على مستوى الجامعة عن مشروعهم تطبيق للأجهزة المحمولة الذكية، الذي يقوم بدراسة الحالة النفسية والشعورية التي يشعر بها المستخدم بالاعتماد على البيانات التي يحصل عليها من جهاز المستخدم، ليتأهلوا للمرحلة الدولية والمشاركة في مدينة ملبورن الأسترالية في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

كما تأهل فريق ((TUTOREAL المؤلف من الطلبة: علا بعارة ورسل حسين وولاء الكر وسوزان رواجبة، للمرحلة الدولية للمشاركة في العاصمة الفرنسية باريس شهر نيسان/ أبريل المقبل، وكان مشروعهم عبارة عن تطبيق للأجهزة الخلوية يقدّم مجموعة من الفيديوهات التعليمية (Tutorials) المنتجة باستخدام تقنيات الواقع المعزز (Mixed Reality).

وتأهل فريق ((Organo الذي يمثله الطالبات: ياسمين حسيبا وسجى قبها وآمنة أبوصالحة للمرحلة الدولية حيث ستكون مشاركتهم في العاصمة البريطانية لندن في شهر آذار/ مارس المقبل، عن مشروعم الذي تناول موضوع النفايات العضوية وكيفية الإستفادة منها مادياً من خلال بيعها لأشخاص يستفيدون منها.

وكان رابع الفرق المتأهلة للمرحلة الدولية فريق ((Story Out المكون من الطالبات: إسراء عبيد ورغد جنيدي وهديل أبو عمشة اللواتي سيشاركن بدورهن في العاصمة الفرنسية باريس في شهر نيسان/ أبريل المقبل، بمشروع يتعلق بدليل سياحي إلكتروني يضمن للسياح الحصول على كافة المعلومات والخرائط ومواقع المطاعم والوجهات السياحية بطريقة جذابة.

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