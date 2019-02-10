شؤون فلسطينية

أوري ديفس: مؤتمر وارسو المشبوه يستدعي عقد مؤتمر دولي مُضاد له

أوري ديفس: مؤتمر وارسو المشبوه يستدعي عقد مؤتمر دولي مُضاد له
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح أوري ديفس، إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي مُضاد لقمة وارسو، التي ستعقدها الولايات المتحدة الأمركية حول الشرق الأوسط في بولندا الأسبوع الجاري.

وشدد ديفس في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين على أهمية الاستعانة بمتخصصين وأكاديمين ضمن طاقم ذي وزن وقيمية أكاديمية وسياسية؛ لدراسة مخاطر هذا المؤتمر.

وفي سياق آخر، اعتبر ديفس، تأكيد البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح، على تعزيز الحركة الإعلامية لمقاطعة إسرائيل الـ (BDS) خطوة إيجابية، تخدم القضية في كافة الساحات الدولية.

وقال: إن الحكومة الإسرائيلية، عرفت هذه الحركة أي الـ (BDS)، بأنها تشكل خطورة استراتيجية عليها، وتساءل ديفس عن أسباب تخوف إسرائيل من هذه الحركة باعتبارها سلمية وطوعية، وغير مسلحة، ومصدرها المجتمع المدني؟

وأضاف: "أن الدعاية الإسرائيلية، بأنها واحة الديمقراطية، قد انتهت باعتبارها تشهد تراجعاً لدى حركات المجتمع المدني، والشعوب في أوروبا، وهذا يتزامن مع تزايد الدعم لـ (BDS).

وبخصوص تأكيده عبر مقال له على ضرورة تعليق حقوق وامتيازات عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، قال ديفس: "إسرائيل عضو في الجمعية العمومية، ومعترف بها كدولة ذات سيادة، لكن إسرائيل من خلال سيادتها تمارس جرائم حرب ضد الإنسانية، وبالدرجة الأولى التطهير العرقي، ومن ضمن شروط انضمامها ضرورة احترامها للقرارات الدولية، لكنها تحترم الذي يناسبها، ويتوافق مع سياستها فقط".

واعتبر ديفس تعريف دولة إسرائيل كدولة (أبرتهايد)، خاصة بعد إقرارها قانون القومية، بمثابة ممر للوصول إلى هزيمتها في ساحة القانون الدولي، ويبدأ ذلك بخطوات تقويض عضويتها في الأمم المتحدة، وتراكم النقاط.

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