لجنة الانتخابات: عاملان يحددان موعد زيارة وفدنا لغزة والاتصالات مستمرة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن اللجنة تجري اتصالاتها وترتيباتها من أجل عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بشأن إجراء الانتخابات.







وقال كحيل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه لم يُحدد حتى اللحظة موعداً لزيارة رئيس اللجنة حنا ناصر إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن عاملين يحددان موعد الزيارة للقطاع.







وأضاف كحيل: "العامل الأول يتمثل في ترتيب مواعيد الفصائل الفلسطينية، وردودها على المواعيد المناسبة للقاء في غزة، والعامل الثاني هو صدور التصريح من الجانب الإسرائيلي لوفد اللجنة لدخول القطاع".







وأشار كحيل، إلى أن اللجنة، ستجري حوارات مع الفصائل الفلسطينية، وتحديداً حركة حماس لنقاش إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.