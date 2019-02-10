مجدلاني: وفد النضال الشعبي لموسكو سيُقدم رؤية الجبهة والمصالحة خيار استراتيجي



وتابع مجدلاني: الكل الفلسطيني لديه إجماع بأن الظروف والتحديات السياسية الصعبة، تتطلب وحدة وطنية حقيقية وجادة ومسؤولة، لكن البعض يبقى يراوح بذات المكان، رغم أن الاتفاقيات الموقعة للمصالحة الوطنية قابلة للتنفيذ، وتمت بإجماع موافقة وطنية، مستغرباً حالة التهرب والمراوغة من قبل حركة حماس تجاه تنفيذها.



وأضاف مجدلاني: نتأمل أن يخرج اللقاء ببارقة أمل لأبناء شعبنا على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الخارجي، قال: إن دعوة موسكو لم تأتِ من فراغ، فهي تدرك صعوبة أوضاع المنطقة، ومحاولة إدارة ترامب وحكومة الاحتلال، تبديل الأولويات بمنطقة الشرق الأوسط، بأجندة إقليمية أخرى، حيث أن مؤتمر وارسو بداية لتلك السياسية الهادفة لصرف الأنظارعن القضية الفلسطينية، في الوقت الذي لا يمكن تحقيق أمن وسلام الشرق الأوسط إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.



وأكد مجدلاني، أن الجبهة تنظر ببالغ الخطورة لسياسة إدارة ترامب تجاه القضية الفلسطينية، ومن محاولات التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، على حساب القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى القراءة الدقيقة للانتخابات في دولة الاحتلال، التي تشهد تنافساً يمينياً يمينياً متطرفاً، سيجعل من المرحلة المقبلة مرحلة سياسية صعبة، تتطلب تحمل الكل الوطني مسؤولياته تجاه مواجهة تلك التحديات.



ويضم وفد الجبهة الأمين العام، أحمد مجدلاني، وعضو المكتب السياسي للجبهة جمال خليل.

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: إن وفد الجبهة، الذي سيغادر إلى موسكو للمشاركة في اللقاء، الذي دعا إليه معهد الدراسات الاستشراقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية، لمناقشة الأوضاع الداخلية الفلسطينية في ظل التطورات في المنطقة، سيقدم رؤية الجبهة، والتي تعتبر أن المصالحة الفلسطينية، خيار استراتيجي بحاجة لتوفر الإرادة السياسية.