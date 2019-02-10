دولي

إسرائيل تُمرر قانون خصم رواتب الأسرى ومنفذي العمليات الأسبوع المقبل

إسرائيل تُمرر قانون خصم رواتب الأسرى ومنفذي العمليات الأسبوع المقبل
نتنياهو يترأس جلسة الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن مجلس الوزراء، سيمرر قانون خصم رواتب الأسرى ومنفذي العمليات "الأسبوع المقبل".

جاء ذلك، في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقلت (القناة 13) الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (كابينت)، يعتزم اقتطاع جزءٍ كبيرٍ من أموال المقاصة الفلسطينيّة "بحجة استمرار السلطة الفلسطينيّة في دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين".

من جهته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، إن السلطة الفلسطينية، جاهزة لكافة السيناريوهات، في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة.

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