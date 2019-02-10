إخلاء مدرسة عوريف الثانوية بعد تعرضها لهجوم من قبل مستوطنين











وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص باتجاه المدرسة، ما حذا بإدارة المدرسة الى اخلائها من الطلاب، بحسب (وفا).

رام الله - دنيا الوطنأخلت إدارة مدرسة عوريف الثانوية ظهر اليوم الأحد، جميع الطلبة بعد تعرضها لهجوم من قبل مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس: أن عددا من المستوطنين تعرّضوا لطلاب المدرسة في القرية التي تقع جنوب غرب نابلس.