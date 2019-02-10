الاحتلال يمنع معلمات من الوصول إلى مدرسة "بيت إكسا" شمال القدس

رام الله - دنيا الوطنمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلمات من دخول قرية بيت إكسا شمال القدس، للوصول إلى المدرسة.وقال رئيس مجلس قروي بيت إكسا، سعادة الخطيب، إن قوات الاحتلال منعت 5 معلمات من دخول القرية، والوصول إلى مدرسة بيت إكسا الثانوية للبنات، ما أدى إلى تعطيل التدريس هناك.وأضاف أن المعلمات وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، توجهن للتدريس في قرية بدو شمال المدينة، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال، تقوم بسلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يدلل على مدى العنصرية والعنجهية لديه.