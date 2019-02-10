انطلاق القمة الأفريقية الـ 32 في أديس أبابا بمشاركة الرئيس

انطلقت في جلسة مغلقة، اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ 32، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وعدد كبير من رؤساء الدول، وكل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم، فضلاً عن شخصيات أممية وقارية، وعدد من المراقبين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.





ومن المتوقع، أن تنطلق الجلسة الافتتاحية، عقب الجلسة المغلقة، وبعيد تدشين نصب تذكاري للإمبراطور الإثيوبي هيلي سلاسي (1932- 1974) في مقر الاتحاد، بحضور القادة الأفارقة، يتقدمهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.





ويعبر تمثال الإمبراطور الإثيوبي، الذي أعد له حفل كبير داخل مبنى الاتحاد الإفريقي، عن تاريخ التحرر والتكامل في أفريقيا، ودور الإمبراطور سلاسي في تطوير القارة.





ومن المقرر، أن يجري في اليوم الأول من القمة، انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019 من الرئيس الرواندي بول كاغامي، إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.





وتناقش القمة التي تستمر يومين تحت شعار "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليًا: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا"- قضايا الهجرة واللجوء والنزاعات والإرهاب، وجواز السفر الأفريقي الموحد، والاندماج الاقتصادي، وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.





وبحسب الخارجية الاثيوبية، فإن القمة الأفريقية الـ 32، تشهد حضور نحو 40 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، وأكثر من 420 صحافيًا، يمثلون عدداً من الوكالات الأفريقية والدولية؛ فضلًا عن مشاركة أكثر من 3 آلاف يمثلون الوفود والمراقبين والمهتمين.





ويضم الاتحاد 55 دولة أفريقية، ومن بين أهدافه: تحقيق الاندماج والتعاون بين الأعضاء، وتعزيز المصالح المشتركة، وتيسير عملية التنمية.

رام الله - دنيا الوطن