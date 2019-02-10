قيادي فلسطيني يُهاجم عدنان مجلي: لماذا ظهرت الآن؟.. والأخير يرد

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



هاجم أمين سر هيئة العمل الوطني، رئيس فرع جبهة النضال الشعبي في غزة، محمود الزق، الاقتصادي الفلسطيني عدنان مجلي، متسائلاً عن سبب ظهوره في هذا الوقت بالذات.







وقال الزق، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لماذا يظهر عدنان مجلي في هذا التوقيت، وماذا يريد من إنشاء ما يُسمى بالكونجرس الفلسطيني، وما الذي يسعى إليه".







وأضاف الزق: "أنظر بريبة شديدة لدوره في الشأن الفلسطيني وفي كل مساعيه، كما أنني استغرب من طبيعة علاقاته السياسية مع المسؤولين الأمريكيين، لدي الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة حول طبيعة الدور الذي يقوم به مجلي".







من ناحيته، رد مجلي على القيادي الفلسطيني، بالقول: "أعلنت بوضوح أنني لا أتطلع إلى أي منصب سياسي، ومكانتي العلمية والاقتصادية، أهم من أي موقع سياسي، فأنا أؤمن بأهمية المبادرات الفردية الريادية، سواء المشاريع الخاصة أو العامة".







وأضاف مجلي لـ "دنيا الوطن": مبادرتي لإنهاء الانقسام، وتأسيس شبكة اقتصادية عالمية للفلسطينيين مفتوحة للعامة، وليست حكراً على السياسيين، والكونجرس الفلسطيني هو شبكة اقتصادية وليست سياسية، وتوقيته جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمةً لإسرائيل".





وتابع: "القرار جاء كرد على أن الفلسطينيين، سيوحدون قواهم في كل دول العالم من أجل حماية مصالحهم، ومواجهة كل ما يحاك ضدهم، تخيل وجود تجمع للجاليات الفلسطينية في 140 دولة، يعمل على استغلال تأثير الفلسطينيين في تلك الدولة، وتجنيد دعمها للقضية".