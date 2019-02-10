عباس زكي لحماس: المطار والميناء وعودات كاذبة من المؤسف أنكم صدقتموها

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، أن هنالك من يتلاعب بالمواقف الفلسطينية من الخارج، وتحديدًا من يُغذي استمرار الانقسام من العرب.وقال زكي لـ"دنيا الوطن": "يوجد وعود كاذبة، وزائفة، بأنه سيكون خلال ثلاثة أعوام، مطار وميناء، ومقومات دولة في قطاع غزة، للأسف الأخوة في حماس صدقوها"، مبينًا أن من يعد حماس بذلك، يريد أن يقضي على ما تبقى من الدولة الفلسطينية".ووصف، موقف حركة حماس بـ"المُحيّر"، متسائلًا: إذا شاركت حماس في الحكومة الجديدة أو أي حكومة أخرى، هل ستبسط هذه الحكومة سلطتها على قطاع غزة؟، ورد قائلًا: "من شارك بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ولم يُمكنها، لن يُمكن أي حكومة بعدها".وفي سياق، لقاءات الفصائل الفلسطينية، في موسكو، التي ستنطلق اليوم، أكد زكي، أنها ستكون مصيرية، لتحديد من يُعطل المصالحة الفلسطينية.وأضاف: حركة فتح، تذهب لكل مكان من أجل أن ينتهي الانقسام، لكن لا بد من باقي الأطراف أن تعمل هي الأخرى لإنهاء الانقسام، وتغليب الوحدة الوطنية، متابعًا: "الروس سيذهبون بعيدًا في ملف المصالحة، حال طرأ تقدم على الملف، واستطاعوا أن يضغطوا بقوة على الأطراف الفلسطينية".وأوضح القيادي الفتحاوي: "قد يكون هنالك جولات جديدة للمصالحة، حال نجح نقاش موسكو، في إحراز اختراق بالملف الفلسطيني، كما أنه يمكن أن تلتقي الفصائل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تم ذلك".وختم زكي حديثه قائلًا: "للأسف الروس يعملون لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وبالمقابل كان من الفلسطينيين تلبية خجولة لهذا اللقاء، وكأن الأمر لا يعنينا، رغم أن الشيء القادم، يضع رؤوسنا جميعًا على المقصلة".