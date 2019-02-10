شاهد: مقتل مستوطنيْن وإصابة العشرات في انقلاب حافلة إسرائيلية شرق القدس

قُتل مستوطنان وأصيب العشرات، صباح اليوم الأحد، بينهم حالات خطيرة، في انقلاب حافلة إسرائيلية، قرب بيت حورون على طريق 443، شرق القدس المحتلة.





وقالت صحيفة (هآرتس): إن عدد المصابين بلغ نحو 35، بينهم حالات حرجة للغاية.





وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، أن حافلة انقلبت على الطريق 443 الواقع بين مستوطنة بيت حورون والقدس، حيث حوصر الركاب داخلها خلال انقلابها.





وأشارت إلى أن فرق الشرطة وطواقم الإنقاذ، هرعت إلى مكان الحادث، وتجري فحصاً لظروف القضية.



























رام الله - دنيا الوطن