شؤون فلسطينية

الخواجا: يجب خلق حالة شعبية موحدة من أجل مواجهة المستوطنين

الخواجا: يجب خلق حالة شعبية موحدة من أجل مواجهة المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا: إن تجمع شباب ضد الاستيطان، وبعض الشبان في مدينة الخليل، أطلقوا مبادرة صباح اليوم، للتصدي لاعتداءات المستوطنين، مؤكداً على أهمية تواجد لجان الحراسة في كافة القرى والبلدات المتاخمة للمستوطنات.

وطالب الخواجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، بضرورة خلق حالة شعبية موحدة من أجل مواجهة المستوطنين، واعتداءاتهم.

وكان عشرات المستوطنين، هاجموا الليلة الماضية، منازل المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل بالحجارة، وذلك استجابة للدعوات التي أطلقها قادة المستوطنين عبر مكبرات الصوت، تتوعد فيها الفلسطينيين، وتهددهم بالقتل.

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