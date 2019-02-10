مصرع شابين من غزة غرقاً على شواطئ الجزائر

وحسب الوكالة، أشار أحد أقارب أبو شرخ، إلى أن السفينة كانت تقل مهاجرين، يقدر عددهم بـ 18 مهاجراً، متجهة من الجزائر إلى إسبانيا.





ولفتت إلى أن العائلتين تجريان اتصالات مع السفارة الفلسطينية لدى الجزائر، ومصر من أجل الحصول على جثماني ابنيهما، ودفنهما في غزة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا): إن مواطنين من قطاع غزة، لقيا مصرعمها أمس السبت، غرقاً على السواحل الجزائرية.وأوضحت الوكالة، أن المواطنين منير أبو شرخ (43 عاماً)، ومحمد عبد الله المصري، لقيا مصرعهما بعد غرق سفينة تقل مهاجرين على السواحل الجزائرية متجهة إلى أسبانيا.