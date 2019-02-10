حسين الشيخ يُعلّق على رفض السعودية التطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الوثيقة الإسرائيلية المسربة، والتي نشرتها القناة العاشرة، حول رفض المملكة العربية السعودية، تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تؤكد على موقف المملكة من فلسطين والقدس.وقال الشيخ عبر تغريدة له بموقع (تويتر): إن "الوثيقة الإسرائيلية المُسربة، والتي تؤكد رفض خادم الحرمين الشريفين التطبيع مع إسرائيل، هي تأكيد المؤكد والثابت على موقف السعودية الداعم لفلسطين والقدس، التي هي توأم مكة المكرمة، وتمسك المملكة بالمبادرة العربية 2002، وقرارات قمة الظهران (قمة القدس)".وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة، كشفت عن "وثيقة سرية مسربة" تؤكد أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حسم موضوع العلاقات مع إسرائيل، مؤكداً رفض المملكة التطبيع معها.ونقلت القناة في تقرير نشرته الجمعة الماضي، عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعدت وثيقة قدمت فيها تقديراتها لموضوع العلاقات مع السعودية، موضحة أن الأخيرة غير مستعدة حالياً للتطبيق أو الموافقة على (صفقة القرن) الخاصة بحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دون تقديم تنازلات سياسية ملموسة للطرف الفلسطيني.ولفتت القناة، نقلًا عن دبلوماسي إسرائيلي، إلى أن الوثيقة السرية تشدد على أن إدارة السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية والتي كانت بيد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عادت خلال الأشهر الماضية إلى قبضة الملك سلمان.