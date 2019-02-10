فتح للمستوطنين: تحريضكم على قتل الرئيس خطير وأنتم ممولو الإرهاب

رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة فتح من التحريض المتصاعد من قبل المستوطنين، والإعلام الإسرائيلي على قتل الرئيس محمود عباس، والفلسطينيين، معتبرة ذلك نتيجة طبيعية لسياسة الكراهية والتحريض والقتل، وتنفيذ سياسة (الأبرتهايد) العنترية، التي تمارسها حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني.وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هي التي تمول الإرهاب الحقيقي من خلال إصرارها على الاحتلال، وبناء جدار الفصل العنصري، ومنع حرية الحركة، والإعدامات الميدانية، وهدم البيوت، وعزل القرى والمدن، وقتل الأطفال واعتقالهم، وليس الرئيس محمود عباس، الذي يدافع عن حقوق شعبنا، وفقاً للشرعية الدولية.وطالب القواسمي أبناء شعبنا البطل برص الصفوف والتكاتف والتعاضد؛ لمواجهة الأخطار المحدقة على كافة الصعد، مشدداً على أن قضية عائلات الأسرى والشهداء، خط أحمر، وليست محلاً للنقاش أو المساومة.