شؤون فلسطينية

فلسطين تترأس المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة الـ 77 والصين

فلسطين تترأس المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة الـ 77 والصين
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار – بكدار- وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية، اليوم الأحد، ان فلسطين سوف تترأس المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة ال 77 والصين في مقر الأمم المتحدة.

وأوضح اشتية الذي يحضر الاجتماع ممثلا عن الرئيس محمود عباس أن اجتماعا للجنة الوزارية في الدول الأعضاء يعقد على مدار يومين لتباحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد اشتية أن فلسطين ستعمل على تنفيذ المبادرات الهادفة الى تحقيق أهداف خطة التنمية 2030 وتعزيز التنمية التضامنية بين الدول الأعضاء من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

ويتركز الاجتماع حول الشمولية الاقتصادية والاجتماعية وردم الهوة وعدم المساواة بين الدول وداخل الدول.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسلم منصب رئاسة المجموعة في ال 15 من يناير هذا العام

وتعدّ مجموعة الـ 77 + الصين، أكبر محفل تفاوضي باسم الدول النامية داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، يستهدف تعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية ل 134 دولة.

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