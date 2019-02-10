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شاهد: بدراجة نارية.. ولي العهد الأردني يقطع الحدود السعودية

شاهد: بدراجة نارية.. ولي العهد الأردني يقطع الحدود السعودية
ولي العهد الأردني - الأمير الحسين بن عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يستقل دراجته النارية خلال زيارة إلى منطقة تبوك السعودية.

وقالت صحيفة (الأنباط) الأردنية، إن الأمير الحسين، وصل إلى محافظة حقل في منطقة تبوك الأردنية، قادماً من العاصمة عمان، حيث شوهد ولي العهد الأردني لحظة وصوله إلى المحافظة، وهو على دراجته النارية ذات الثلاث عجلات مرتدياً خوذة حماية الرأس، في حين كان موكب الأمير الحسين المرافق له عبارة عن عدد كبير من السيارات، يستقلها عدد من المرافقين والمساعدين، فضلاً عن سيارات الإسعاف المخصصة لحالات الطوارئ.

وشوهد في الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عدد من الدراجات النارية، يرتدي سائقوها البذلات السوداء بالقرب من دراجة الأمير الأردني.

 

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