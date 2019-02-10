مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، قاموا بعملية الاقتحام، بدءًا من باب المغاربة، وبحماية عسكرية.وتواصل شرطة الاحتلال، فرض قيود مشددة على دخول الوافدين إلى الأقصى، من الفلسطينيين، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند الأبواب لحين خروجهم منها، في وقت تمنع فيه العشرات من دخول المسجد، ومن هم نساءٌ منذ فترات طويلة، في حين يتعرض الأقصى بشكلٍ شبه يومي، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.