ضاحي خلفان للإسرائيليين: غير مرحب بكم إلا بإعطاء إخوتنا الفلسطينيين حقوقهم

قال نائب رئيس شرطة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضاحي خلفان: إن إسرائيل تتوسل قادة الخليج العربي لفتح سفاراتها في بلدانهم، و"جنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور أطفال فلسطين".



وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): "كيف سيكون الرد ...حتماً لا نقبل بسفاراتكم، وأنتم على هذا الأسلوب الطاغوتي".



وتابع: "لا أهلاً ولا مرحباً بالسفارات الإسرائيلية في الخليج، حتى ولو كانت افتراضية...افتراضية غير مرضية".



وأردف خلفان: "فتح سفارة افتراضية لإسرائيل بدول الخليج العربي.. ندرك أن القصد منه قياس لردود فعل أهل الخليج لوجود هذه السفارات... صدقوني أيها الإسرائيليون.. غير مرحب بكم إلا بإعطاء إخوتنا الفلسطينيين حقوقهم".



وقال: "إن أوسلو القادمة التي تدعو لها أمريكا، وتطلب حضوراً فلسطينياً.. هل تعني.. اسلوا..وانسوا أن لكم حقوقاً مثل البشر يا فلسطينيين؟؟؟".



يشار إلى أن الإدارة الأمريكية، دعت الفلسطينيين لحضور مؤتمر في العاصمة البولندية وارسو، يُعقد هذا الشهر، لمناقشة خطة السلام، التي تسعى واشنطن للإعلان عنها، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطن