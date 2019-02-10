دولي

سيناتورة أمريكية تستعد لمنافسة ترامب على الرئاسة.. والأخير يهاجمها

سيناتورة أمريكية تستعد لمنافسة ترامب على الرئاسة.. والأخير يهاجمها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انتقدت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، التي أعلنت ترشحها للرئاسة، الرئيس الحالي دونالد ترامب، معتبرةً أنه "نتاج نظام مزور يدعم الأغنياء والأقوياء، ويصب على الآخرين الوحل".

وعقب إعلان ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، أكدّت أنها ستعيد السلطة للشعب، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت وارن، وهي ديمقراطية وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، أمس السبت، ترشحها رسمياً للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت وارن على (تويتر): "عميق الشكر لكل شخص شارك في الحشد الجماهيري الخاص بإعلان ترشحي رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020"

وأضافت: "كان شيئاً عظيماً، وهذه الحركة الشعبية سوف تعيد السلطة ليد الشعب، الذي يملكها"، حيث أعلنت وارن، عن تشكيل لجنة دعم.

وقالت: "هذه هي الخطوة ما قبل الأخيرة في إجراءات الترشيح الرئاسية العادية"، وتحدثت، وارن أمام جمع من أنصارها في لورنس، ولاية ماساتشوستس، في موقع مصنع قديم حيث وقعت إضرابات مهمة للحركة العمالية منذ قرن مضى.

ووجهت السيناتور الديمقراطية، انتقادات لاذعة للرئيس الحالي دونالد ترامب، قائلةً: "إن الشخص الذي يجلس في البيت الأبيض الآن ليس هو السبب في عدم النجاح في بلدنا، إنه ببساطة أحدث وأشد أعراض ما هو خطأ في أمريكا، وهو نتاج نظام مزور يدعم الأغنياء والأقوياء، ويصب على الآخرين الوحل".

وبعد إعلان ترشحها كتب ترامب على (تويتر) اليوم الأحد: "في بعض الأحيان أطلق على إليزابيت وارن  صفة (بوكاهانتس)، أي ابنة الأمريكيين القدماء (الهنود الحمر)، التي أسرها الإنجليز في حربهم ضد الأمريكيين القدماء".

وتابع: "انضمت وارن للسباق الرئاسي، هل ستكون أول سيدة من الأمريكيين القدماء تترشح للرئاسة الأمريكية، أم ستقرر بعد 32 عاماً أن هذا الأمر لن يسير بطريقة جيدة، أنتظرك في السباق الرئاسي ليز".

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