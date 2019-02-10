الاحتلال يُغلق مدخل مخيم الفوّار جنوبي الخليل

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، مدخل مخيم الفوار جنوبي محافظة الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوّات الاحتلال، أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل المخيم، وحالت دون خروج مركبات المواطنين.ويأتي الإغلاق بعد ساعات من مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال، في أحياء المخيم.