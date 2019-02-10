شؤون فلسطينية

مستوطنون يحتشدون في الخليل ويطلقون دعوات لقتل الفلسطينيين

مستوطنون يحتشدون في الخليل ويطلقون دعوات لقتل الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
احتشد عدد كبير من مستوطني (كريات أربع) والبؤر الاستيطانية في مدينة الخليل، الليلة، عند منطقة السهلة جنوب الخليل، للاحتجاج على مقتل مستوطنة منذ أيام في القدس على يد الشاب عرفات الرفاعية من المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين، أطلقوا دعوات عبر مكبرات الصوت للتجمع في المنطقة، وأخرى لقتل الفلسطينيين.

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